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Невинную женщину линчевали из-за сообщения в WhatsApp
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Фальшивое сообщение в WhatsApp вновь заставило толпу линчевать невинную женщину 

Lenta.ru 23 июля 2018
Фото: Reuters
Еще одна женщина из Индии стала жертвой толпы, которая получила фейковое сообщение о похищении детей. Ее труп обнаружили недалеко от леса в штате Мадхья-Прадеш, сообщает South China Morning Post.
Полицейские сообщили, что уже арестовали девятерых человек, подозреваемых в избиении потенциальной похитительницы. Обвиняемые рассказали стражам порядка, что они увидели подозрительно передвигающуюся женщину 21 июля. В тот же момент все они получили сообщение в WhatsApp о бандах преступников, орудующих в том же районе, и накинулись на прохожую.
«Мы пытаемся идентифицировать жертву и распространяем ее фотографии во все полицейские участки», — заявил начальник местного отдела полиции Рияз Икбал (Riyaz Iqbal).
В Индии WhatsApp используют более 200 миллионов человек. За последние два месяца местные жители растерзали более 20 невинных жертв из-за распространения фейковых сообщений. Индийское правительство обратилось к разработчикам с требованием исправить ситуацию и пресечь распространение фальшивых посланий.
В результате представители сервиса подключили новую функцию, которая должна автоматически предупреждать пользователей, если сообщение было скопировано или переслано. Однако даже после обновления приложения убийства не прекратились.
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