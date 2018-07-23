Невинную женщину линчевали из-за сообщения в WhatsApp

Фальшивое сообщение в WhatsApp вновь заставило толпу линчевать невинную женщину

Еще одна женщина из Индии стала жертвой толпы, которая получила фейковое сообщение о похищении детей. Ее труп обнаружили недалеко от леса в штате Мадхья-Прадеш, сообщает South China Morning Post.

Полицейские сообщили, что уже арестовали девятерых человек, подозреваемых в избиении потенциальной похитительницы. Обвиняемые рассказали стражам порядка, что они увидели подозрительно передвигающуюся женщину 21 июля. В тот же момент все они получили сообщение в WhatsApp о бандах преступников, орудующих в том же районе, и накинулись на прохожую.

«Мы пытаемся идентифицировать жертву и распространяем ее фотографии во все полицейские участки», — заявил начальник местного отдела полиции Рияз Икбал (Riyaz Iqbal).

В Индии WhatsApp используют более 200 миллионов человек. За последние два месяца местные жители растерзали более 20 невинных жертв из-за распространения фейковых сообщений. Индийское правительство обратилось к разработчикам с требованием исправить ситуацию и пресечь распространение фальшивых посланий.

В результате представители сервиса подключили новую функцию, которая должна автоматически предупреждать пользователей, если сообщение было скопировано или переслано. Однако даже после обновления приложения убийства не прекратились.