Ещё
Власти опровергли сообщения о взрыве в Анкаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Анкары опроверг информацию о взрыве 

РИА Новости 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
Губернатор провинции Анкара Эрджан Топаджа опроверг информацию о взрыве в турецкой столице, заявив, что вызвавший слухи звук был связан с тестированием самолета.
"Относительно сообщений о взрыве, произошедшем в Анкаре, стало известно, что источником звука, похожего на взрыв, стал испытательный полет, выполняемый главной дирекцией TAİ (турецкой компании Turkish Aerospace Industries — ред.) в рамках проекта модернизации самолета F16", — сказал Топаджа, которого цитирует газета Hürriyet.
Ранее местная газета Star сообщила, что звук мощного взрыва был слышен около 15.00 по местному времени (совпадает с мск) в районах Чанкая, Кечиорен, Этимесгут, Мамак и Енимахалле в провинции Анкара. Издание сообщало, что сам "взрыв" прогремел в столичном районе Эрйаман, люди обратились в полицию с сообщениями о взрыве, после чего полиция начала устанавливать причины ЧП.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии1  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину554
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы67
НАТО готовится напасть на Россию161
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением6
Дачникам вновь усложнили жизнь83
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение