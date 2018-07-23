Обыски приостановили работу «Плеер.ру»

Интернет-магазин «Плеер.ру» на время приостановил работу с клиентами. Обслуживать покупателей компания перестала из-за сообщений о проведении следственных действий в офисе предприятия.

В сообщении на своём сайте представители «Плеер.ру» призывают клиентов оставлять контактные телефоны, чтобы связаться с ними позднее.

«В магазине «Плеер.ру» на улице Мастеркова проходят следственные действия», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В рамках обысков следователи изымают продукцию компании и все необходимые документы.