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Жительница Алтайского края разрубила котенка топором
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Жительница Алтайского края разрубила котенка топором 

Рамблер 1 час назад
Фото: Telegram
Две несовершеннолетние жительницы Алтайского края выложили в Сеть видеозапись, на которой одна из них разрубает топором котенка. Об этом пишет «Лента.ру».
На видео 16-летняя девушка со смехом кладет котенка на колоду для рубки дров и разрубает его пополам, а затем режет ножом. Предположительно, съемку вела сестра девушки.
Полиция Алтайского края начала проверку видеоролика, после чего будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Пользователи Сети выяснили, что девочки проживают в селе Михайловка Бурлинского района. В настоящее время их аккаунты в соцсетях удалены. Перед этим отец девочек написал на своей странице во «ВКонтакте»: «Прошу прощения у всех… мы все в шоке…», пишет TJournal.
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