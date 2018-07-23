Жительница Алтайского края разрубила котенка топором

Две несовершеннолетние жительницы Алтайского края выложили в Сеть видеозапись, на которой одна из них разрубает топором котенка. Об этом пишет «Лента.ру»

На видео 16-летняя девушка со смехом кладет котенка на колоду для рубки дров и разрубает его пополам, а затем режет ножом. Предположительно, съемку вела сестра девушки.

Полиция Алтайского края начала проверку видеоролика, после чего будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Пользователи Сети выяснили, что девочки проживают в селе Михайловка Бурлинского района. В настоящее время их аккаунты в соцсетях удалены. Перед этим отец девочек написал на своей странице во «ВКонтакте»: «Прошу прощения у всех… мы все в шоке…», пишет TJournal.