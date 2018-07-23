В Москве проходят обыски в еще одной компании

Следственные действия проходят в офисе интернет-магазина электроники "Плеер.ру" на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время в магазине "Плеер.ру" на улице Мастеркова проходят следственные действия. Правоохранители изымают сопроводительные документы на товар и электронику", — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем именно связаны обыски.
Вместе с тем на официальном сайте "Плеер. ру" отмечается, что магазин временно не работает.
"Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь. Как только магазин заработает, мы вам перезвоним. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.
Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.