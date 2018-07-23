Ещё
В Москве проходят обыски в еще одной компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: в Москве проходят обыски в офисе интернет-магазина «Плеер.ру» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственные действия проходят в офисе интернет-магазина электроники "Плеер.ру" на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время в магазине "Плеер.ру" на улице Мастеркова проходят следственные действия. Правоохранители изымают сопроводительные документы на товар и электронику", — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем именно связаны обыски.
Вместе с тем на официальном сайте "Плеер. ру" отмечается, что магазин временно не работает.
"Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь. Как только магазин заработает, мы вам перезвоним. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.
Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
ТАСС: последние новости
Полиция проверяет сообщение о захвате в заложники детей на юге Москвы В Подмосковье возбудили дело по факту убийства 5-летней девочки В Астраханской области спасатели обнаружили тело утонувшей при опрокидывания лодки девочки
Комментарии15  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога235
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину60
Дачники будут жить по новым правилам127
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет21
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор324
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение