В Москве проходят обыски в еще одной компании

Источник: в Москве проходят обыски в офисе интернет-магазина «Плеер.ру»

Следственные действия проходят в офисе интернет-магазина электроники "Плеер.ру" на юге Москвы . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время в магазине "Плеер.ру" на улице Мастеркова проходят следственные действия. Правоохранители изымают сопроводительные документы на товар и электронику", — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем именно связаны обыски.

Вместе с тем на официальном сайте "Плеер. ру" отмечается, что магазин временно не работает.