Дмитриева оставили под арестом

Верховный суд Карелии оставил под арестом главу отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева

Верховный суд Карелии оставил под арестом до 26 августа главу регионального отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юлия Ермакова.

В июне СК возбудил в отношении 62-летнего Дмитриева новое уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Петрозаводский городской суд арестовал его на два месяца до 26 августа. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев с этим не согласился и апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии.

"Решение городского суда Петрозаводска оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения", — сказала Ермакова.

Ранее адвокат Виктор Ануфриев сказал ТАСС, что в жалобе попросил суд изменить меру пресечения для подзащитного с заключения под стражу на домашний арест. По его словам, материалы, которые предоставил следователь в городской суд Петрозаводска, не содержат бесспорных доказательств вины Дмитриева.

По версии следствия, с 2012 по 2016 годы Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

Дело о детской порнографии

Дмитриев, который известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии, был арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо три месяца отмечаться в уголовно— исполнительной инспекции ФСИН.

Четырнадцатого июня Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело в городской суд Петрозаводска на пересмотр в новом составе. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.