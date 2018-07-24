Россиянин погиб из-за плохого балкона

Житель Энгельса Саратовской области погиб, пытаясь доказать коммунальщикам, что его балкон находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина проживал в многоэтажке и несколько лет пытался добиться ремонта балкона, однако в управляющей компании не признавали балкон аварийным.

В очередной визит коммунальщиков мужчина вышел на балкон и начал прыгать на нем, после чего балкон обрушился.

Мужчина был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался.

В пресс-службе СУ СК по Саратовской области сообщили, что инцидент произошел на улице Колотилова. 57-летний местный житель разбился при падении с четвертого этажа. Балкон частично обвалился, оторвалось и упало вниз его ограждение.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают лица, ответственные за ремонт дома.