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Россиянин погиб из-за плохого балкона
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Россиянин погиб из-за плохого балкона 

Рамблер 24 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Житель Энгельса Саратовской области погиб, пытаясь доказать коммунальщикам, что его балкон находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина проживал в многоэтажке и несколько лет пытался добиться ремонта балкона, однако в управляющей компании не признавали балкон аварийным.
В очередной визит коммунальщиков мужчина вышел на балкон и начал прыгать на нем, после чего балкон обрушился.
Мужчина был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался.
В пресс-службе СУ СК по Саратовской области сообщили, что инцидент произошел на улице Колотилова. 57-летний местный житель разбился при падении с четвертого этажа. Балкон частично обвалился, оторвалось и упало вниз его ограждение.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают лица, ответственные за ремонт дома.
Комментарии3  Ещё 25 источников 
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