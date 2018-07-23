Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину

Украинская авиакомпания «выбросила» семью с ребенком

«Международные авиалинии Украины» без объяснения причин сняли с рейса семью с ребенком.

Накануне ее глава, Николай Скавронский, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пост, вызвавший большой резонанс.

По словам киевлянина, 19 июля он, его жена и их 10-летний сын намеревались воспользоваться купленным заранее билетом на рейс Мюнхен-Киев. Семейство зарегистрировалось и выбрало места в самолете онлайн за 48 часов, а в очереди на посадку с посадочными талонами на руках было в самом начале.

Однако проверявшая талоны сотрудница попросила Скавронских дождаться распечатки новых талонов, так как прилетевший самолет оказался меньшего размера и места в нем были изменены. При этом всех остальных пассажиров на рейс пускали, в том числе тех, кто стоял в очереди после украинской семьи, а также тех, кто на рейс опаздывал.

«Вам не хватило места», — сообщили украинцам после этого.

«В полном недоумении» Скавронские потратили два часа, чтобы выйти из терминала мюнхенского аэропорта и найти офис «Международных авиалиний Украины», функции которого, как оказалось, выполняет офис другой авиакомпании — EasyJet

В результате Николай Скавронский вытребовал у сотрудников EasyJet допуск в лист ожидания на рейс авиакомпании «Люфтганза» , который должен был улететь лишь через семь часов, а служащих самой «Люфтганзы» «разжалобил» на конкретные места в самолете, которым в итоге и добрался в Киев с женой и сыном.