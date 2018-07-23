Ещё
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская авиакомпания «выбросила» семью с ребенком 

Рамблер 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
«Международные авиалинии Украины» без объяснения причин сняли с рейса семью с ребенком.
Накануне ее глава, Николай Скавронский, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пост, вызвавший большой резонанс.
По словам киевлянина, 19 июля он, его жена и их 10-летний сын намеревались воспользоваться купленным заранее билетом на рейс Мюнхен-Киев. Семейство зарегистрировалось и выбрало места в самолете онлайн за 48 часов, а в очереди на посадку с посадочными талонами на руках было в самом начале.
>> Экс-посол США пожаловался на украинские авиалинии
Однако проверявшая талоны сотрудница попросила Скавронских дождаться распечатки новых талонов, так как прилетевший самолет оказался меньшего размера и места в нем были изменены. При этом всех остальных пассажиров на рейс пускали, в том числе тех, кто стоял в очереди после украинской семьи, а также тех, кто на рейс опаздывал.
«Вам не хватило места», — сообщили украинцам после этого.
«В полном недоумении» Скавронские потратили два часа, чтобы выйти из терминала мюнхенского аэропорта и найти офис «Международных авиалиний Украины», функции которого, как оказалось, выполняет офис другой авиакомпании — EasyJet.
В результате Николай Скавронский вытребовал у сотрудников EasyJet допуск в лист ожидания на рейс авиакомпании «Люфтганза», который должен был улететь лишь через семь часов, а служащих самой «Люфтганзы» «разжалобил» на конкретные места в самолете, которым в итоге и добрался в Киев с женой и сыном.
«Это у вас такое клиентоориентированное ведение бизнеса?» — обратился он к руководству украинской авиакомпании, «выбросившей» семью без объяснений и не предоставившей ничего взамен.
Комментарии26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор522
Дачники будут жить по новым правилам129
Россияне взбунтовались из-за нового налога41
Украина приготовилась перехватывать российские корабли122
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России135
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение