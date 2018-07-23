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Полиция проверит видео с казнью котенка девушкой
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На Алтае полиция проверит видео, на котором девушка топором убила котенка 

ТАСС 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
ГУ МВД по Алтайскому краю назначило проверку по факту видео, размещенного в социальных сетях, где девушка топором убивает котенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной полиции.
"Видео было выявлено в ходе мониторинга в социальных сетях в сети интернет. Рапорт написан, проверка назначена. Этому видео должны дать оценку [специалисты] и принять решение. Нужно установить [личность девушки]", — сказали в ведомстве.
Как пояснили в пресс-службе регионального главка МВД, материал, по которому проводится проверка "неоднозначный" и по нему могут быть выявлены признаки состава преступления.
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