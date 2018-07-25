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Ребенок выпал из окна в Кургане
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

В Кургане годовалый малыш выпал c пятого этажа 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Кургане годовалый ребенок выпал из окна квартиры, которая находится на пятом этаже многоквартирного дома. Малыш выжил после падения, на данный момент он находится в городской больнице.
Как сообщает информационное агентство Kurgan.ru, следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области начало доследственную проверку по факту случившегося.
За последнюю неделю стало известно сразу о четырех несчастных случаях с падением детей. 18 и 19 июля подобные инциденты произошли в Москве и Петербурге.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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