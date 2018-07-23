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В Москве обокрали певца из Перу
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В Москве у певца из Перу украли деньги и документы 

РИАМО 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
В Москве обокрали перуанского певца Мануэля Омара Кортавитарте Роаса, у него похитили сумку с документами и 2 тысячами долларов США, передает РЕН ТВ.
«Мужчина в настоящий момент живет в Москве и работает певцом в различных барах. В день ограбления он находился в одном из ресторанов, где злоупотреблял спиртными напитками. Сам он плохо помнит, что произошло, но, когда он проснулся, то обнаружил, что у него пропала сумка», — отмечается в сообщении.
В сумке находились документы перуанца, а также деньги в размере 2 тысяч долларов. По факту инцидента проводится проверка.
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