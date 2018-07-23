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В Берлине неизвестные подожгли двух бездомных
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СМИ: в Берлине неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли двух бездомных 

ТАСС 23 июля 2018
Фото: Reuters
Неизвестные облили в Берлине горючей жидкостью и подожгли двух бездомных мужчин, после чего скрылись с места происшествия, сообщила в понедельник газета Bild.
По данным издания, двух мужчин без постоянного места жительства в возрасте 47 и 62 лет доставили в больницу с серьезными ожогами. Инцидент произошел минувшей ночью на железнодорожной станции "Шеневайде". Прохожие принесли огнетушители из ближайшего ларька и погасили пламя.
Мотивы действий злоумышленников неизвестны. Ведется следствие.
Аналогичное ЧП произошло на Рождество в 2016 году. Тогда четверо подростков также подожгли бездомного на одной из станций метро в столичном районе Нойкельн.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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