В Берлине неизвестные подожгли двух бездомных

СМИ: в Берлине неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли двух бездомных

Неизвестные облили в Берлине горючей жидкостью и подожгли двух бездомных мужчин, после чего скрылись с места происшествия, сообщила в понедельник газета Bild

По данным издания, двух мужчин без постоянного места жительства в возрасте 47 и 62 лет доставили в больницу с серьезными ожогами. Инцидент произошел минувшей ночью на железнодорожной станции "Шеневайде". Прохожие принесли огнетушители из ближайшего ларька и погасили пламя.

Мотивы действий злоумышленников неизвестны. Ведется следствие.

Аналогичное ЧП произошло на Рождество в 2016 году. Тогда четверо подростков также подожгли бездомного на одной из станций метро в столичном районе Нойкельн.