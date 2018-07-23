По делу об избиении в колонии провели задержания

Следственные органы СУ СК РФ по Ярославской области задержали шесть сотрудников ярославской колонии по делу об избиении заключенного.
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых", — говорится в сообщении.