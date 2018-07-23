По делу об избиении в колонии провели задержания

Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении заключенного

Следственные органы СУ СК РФ по Ярославской области задержали шесть сотрудников ярославской колонии по делу об избиении заключенного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. "В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых", — говорится в сообщении.