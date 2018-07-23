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По делу об избиении в колонии провели задержания
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Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении заключенного 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Следственные органы СУ СК РФ по Ярославской области задержали шесть сотрудников ярославской колонии по делу об избиении заключенного.
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых", — говорится в сообщении.
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