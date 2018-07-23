Рекордная жара погубила в Японии десятки человек

Рекордная жара пришла в Японию и погубила десятки человек

Рекордно высокую температуру зафиксировали в Японии . Как сообщает Kyodo, впервые в истории наблюдений в стране воздух прогрелся до 41,1 градуса.

Такая жара накрыла город Кумагая неподалеку от Токио. Отмечается, что был побит рекорд августа 2013 года, когда в расположенном южнее в городе Симанто столбики термометров поднялись до 41 градуса.

Высокая температура держится в Японии уже несколько недель, за это время жертвами жары стали более 40 человек, десятки тысяч попали в больницы. Только за субботу, 21 июля, от теплового удара умерли 11 жителей. 23 июля уже скончались три человека.

По прогнозам, рекордная жара будет держаться в стране по меньше мере до 26 июля, передает The Japan Times. Издание отмечает, что от нее страдают не только пожилые люди, которые часто и становятся жертвами высокой температуры, но и школьники, занимающиеся на улицах.