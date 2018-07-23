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Рекордная жара погубила в Японии десятки человек
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Рекордная жара пришла в Японию и погубила десятки человек 

Lenta.ru 23 июля 2018
Фото: Reuters
Рекордно высокую температуру зафиксировали в Японии. Как сообщает Kyodo, впервые в истории наблюдений в стране воздух прогрелся до 41,1 градуса.
Такая жара накрыла город Кумагая неподалеку от Токио. Отмечается, что был побит рекорд августа 2013 года, когда в расположенном южнее в городе Симанто столбики термометров поднялись до 41 градуса.
Высокая температура держится в Японии уже несколько недель, за это время жертвами жары стали более 40 человек, десятки тысяч попали в больницы. Только за субботу, 21 июля, от теплового удара умерли 11 жителей. 23 июля уже скончались три человека.
По прогнозам, рекордная жара будет держаться в стране по меньше мере до 26 июля, передает The Japan Times. Издание отмечает, что от нее страдают не только пожилые люди, которые часто и становятся жертвами высокой температуры, но и школьники, занимающиеся на улицах.
Как пишет CNN, в северных частях Японии, куда обычно не приходит жара, зачастую общественные места не оборудованы кондиционерами. Согласно проведенному в 2017 году опросу, они были установлены лишь в 42 процентах начальных и средних школ страны, а большая часть жилых зданий в принципе не оборудована системами климат-контроля.
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