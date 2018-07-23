Пропавшую в Подмосковье девочку нашли мертвой в сумке

По данным канала, пропавший ребенок был найден лежащим в спортивной сумке в Серпухове

О пропаже в подмосковном городе пятилетней девочки стало известно накануне, когда поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» распространил ее фотографии. Вчера организация сообщала, что жительница Серпухова пошла гулять около 16:00 и не вернулась домой.

Пятый канал сообщает, что сумка с трупом девочки была найдена неподалеку от железнодорожной станции, а местная полиция уже занялась расследованием произошедшего с ребенком.