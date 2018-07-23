Пропавшую в Подмосковье девочку нашли мертвой в сумке 

Пропавшую в Московской области пятилетнюю девочку нашли мертвой, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, пропавший ребенок был найден лежащим в спортивной сумке в Серпухове.
О пропаже в подмосковном городе пятилетней девочки стало известно накануне, когда поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» распространил ее фотографии. Вчера организация сообщала, что жительница Серпухова пошла гулять около 16:00 и не вернулась домой.
Пятый канал сообщает, что сумка с трупом девочки была найдена неподалеку от железнодорожной станции, а местная полиция уже занялась расследованием произошедшего с ребенком.
В свою очередь, пресс-служба подмосковного Следственного комитета сообщила о возбуждении по факту находки уголовного дела по статье «Убийство».