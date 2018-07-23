На судоремонтном заводе произошел взрыв

Три человека погибли в результате взрыва на Волжском судоремонтном заводе

Взрыв газовоздушной смеси произошел на Волжском судоремонтном заводе в Волгоградской области Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Волгоградской области, "есть погибшие и пострадавшие". Вместе с тем в центре медицины катастроф ТАСС сообщили, что погибли три человека и двое пострадали, пострадавшие госпитализированы. "В 08:55 мск поступило сообщение о том, что на территории Волжской ремонтно-эксплуатационной базы флота в результате ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения", — сообщили в ГУ МЧС. На месте работают пожарные расчеты, подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области, медики.