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На судоремонтном заводе произошел взрыв
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Три человека погибли в результате взрыва на Волжском судоремонтном заводе 

ТАСС 7 часов назад
Взрыв газовоздушной смеси произошел на Волжском судоремонтном заводе в Волгоградской области.
Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Волгоградской области, "есть погибшие и пострадавшие".
Вместе с тем в центре медицины катастроф ТАСС сообщили, что погибли три человека и двое пострадали, пострадавшие госпитализированы.
"В 08:55 мск поступило сообщение о том, что на территории Волжской ремонтно-эксплуатационной базы флота в результате ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения", — сообщили в ГУ МЧС.
На месте работают пожарные расчеты, подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области, медики.
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Источник: в Москве проходят обыски в офисе интернет-магазина "Плеер.ру" Полиция проверяет сообщение о захвате в заложники детей на юге Москвы В Подмосковье задержан предполагаемый убийца пятилетней девочки
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