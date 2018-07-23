В Москве поймали грабителя банка

Подозреваемый в ограблении банка на Ленинградском проспекте на 15 млн руб. заключен под стражу

Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на севере столицы, мужчина арестован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрий Титов. «В дежурную часть ОМВД России по району Сокол поступило заявление от сотрудника одного из столичных банков, расположенного на Ленинградском проспекте. По словам заявителя, неизвестный мужчина под предлогом получения банковских услуг проник в помещение организации и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет, после чего похитил денежные средства и скрылся. Материальный ущерб составил около 15 млн руб.», — пояснил собеседник агентства. В ходе розыска сотрудники МВД задержали подозреваемого — им оказался 35-летний приезжий. Похищенные деньги изъяты. По словам Ю. Титова, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о разбое, фигурант заключен под стражу. В настоящее время полиция устанавливает возможных соучастников налета на кредитную организацию. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал Агентству «Москва» , что вечером 18 июля 2018 г. в отделение «Бинбанка» , расположенное по адресу: Ленинградский проспект, д. 75, корп. 1б, вошел мужчина в мотошлеме. Угрожая сотрудникам похожим на пистолет предметом, он потребовал открыть денежное хранилище, откуда похитил 4,5 млн руб., 79 тыс. долл. и 32,2 тыс. евро, после чего скрылся.