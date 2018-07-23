При стрельбе в Торонто погибла женщина

Один человек погиб в результате стрельбы в канадском городе Торонто, число пострадавших увеличилось до 13, сообщает городская полиция.

Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье (утро понедельника мск). Ранее сообщалось, что ранения получили девять человек, в том числе маленькая девочка. Состояние раненых не известно. Обстоятельства инцидента выясняются. По данным полиции, злоумышленник ликвидирован. Toronto Police Homicide are lead investigators in Danforth Av shooting.14 victims shot. 1 female died. Young girl is critical. Witnesses call police directly during night Sunday-Monday at 416-808-5504. Daytime Homicide 416-808-7400. Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286— Homicide Squad (@TPSHomicide) 23 июля 2018 г.

"Глава полиции Торонто (Марк) Сондерс предоставил СМИ новую информацию. Четырнадцать человек ранены при помощи легкого огнестрельного оружия, одна совершеннолетняя женщина скончалась. Одна девочка находится в критическом состоянии. Подозреваемый погиб (среди 14 раненых и погибших он не учитывается)", — говорится в официальном Twitter-аккаунте полиции.