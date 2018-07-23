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У Японских чиновников отобрали телефоны на Курилах
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Япония выразила России протест из-за конфискации спутниковых телефонов при посещении Курил 

ТАСС 23 июля 2018
Фото: © AP Photo/Shizuo Kambayashi
Правительство Японии выразило протест России в связи с конфискацией российскими службами безопасности спутниковых телефонов у японских правительственных чиновников и журналистов во время посещения южной части Курильских островов чартерным авиарейсом 22-23 июля. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Исходя из нашей юридической позиции, это неприемлемо. Мы выразили протест и требуем скорейшего возвращения конфискованных вещей", — сказал он.
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