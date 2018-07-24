Раскрыты новые подробности о стрелке Торонто

Родители стрелка из Торонто рассказали о его проблемах с психикой

Родители устроившего стрельбу в Торонто молодого человека рассказали, что у него были серьезные проблемы с психическим здоровьем, передает телеканал Global News со ссылкой на их заявление.

Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье (утро понедельника мск), в результате нее погибли два человека и 12 пострадали. Полиция сообщила, что злоумышленник ликвидирован.

Как сообщает телеканал, следователи идентифицировали личность стрелка. Им оказался 29-летний Фейсал Хуссейн (Faisal Hussain). Его родители выразили соболезнования семьям погибших, а также рассказали о его психических расстройствах.