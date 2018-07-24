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Дочь сахалинского губернатора обокрали в Москве
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Дочь сахалинского губернатора обокрали в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
В Москве неизвестные обокрали квартиру дочери губернатора Сахалинской области Алисы Кожемяко. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, из квартиры 19-летней Кожемяко на Новом Арбате пропала шкатулка с деньгами. В ней находились 18 тысяч долларов (более 1,2 миллиона рублей, — «Лента.ру»). Девушка уже обратилась с заявлением в полицию.
Ее отец, губернатор Олег Кожемяко, заявил журналистам, что не знает о случившемся.
Олег Кожемяко занимает пост губернатора Сахалинской области с сентября 2015 года, после увольнения его предшественника Александра Хорошавина в связи с «утратой доверия президента». В феврале 2018 года Хорошавина приговорили к 13 годам колонии за получение взяток и легализации доходов, полученных преступным путем.
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