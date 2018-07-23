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Это были их сыновья: захват заложников в Москве
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Это были их сыновья: полиция опровергла информацию о захвате детей на юге Москвы 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Московская полиция опровергла информацию о том, что двое вооруженных мужчин взяли в заложники детей в квартире на юге Москвы. Несовершеннолетние дети действительно присутствовали на месте событий, однако ими оказались сыновья нападавших.
Как сообщили в ГУ МВД по Москве, ночью 23 июля в квартиру, которую снимали трое уроженок стран ближнего зарубежья, пришли двое мужчин. Их сопровождали несовершеннолетние сыновья.
«Гости» потребовали от проживающих в квартире женщин отдать деньги, которые якобы задолжал их общий знакомый. В ходе развернувшегося конфликта обитательницы квартиры сумели вырваться и убежать. Мужчины с сыновьями же заперлись в захваченной квартире.
Из-за наличия детей на месте событий ряд СМИ посчитал, что они оказались заложниками в конфликте. Полиция при поддержке Росгвардии произвела задержание мужчин. Пострадавших нет, проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.
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