Это были их сыновья: захват заложников в Москве

Это были их сыновья: полиция опровергла информацию о захвате детей на юге Москвы

Московская полиция опровергла информацию о том, что двое вооруженных мужчин взяли в заложники детей в квартире на юге Москвы . Несовершеннолетние дети действительно присутствовали на месте событий, однако ими оказались сыновья нападавших.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, ночью 23 июля в квартиру, которую снимали трое уроженок стран ближнего зарубежья, пришли двое мужчин. Их сопровождали несовершеннолетние сыновья.

«Гости» потребовали от проживающих в квартире женщин отдать деньги, которые якобы задолжал их общий знакомый. В ходе развернувшегося конфликта обитательницы квартиры сумели вырваться и убежать. Мужчины с сыновьями же заперлись в захваченной квартире.

Из-за наличия детей на месте событий ряд СМИ посчитал, что они оказались заложниками в конфликте. Полиция при поддержке Росгвардии произвела задержание мужчин. Пострадавших нет, проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.