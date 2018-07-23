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Участницу Pussy Riot оставили под арестом
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Мосгорсуд оставил под арестом выбежавшую на поле участницу Pussy Riot 

Газета.Ru 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
Московский городской суд признал законным решение об аресте на 15 суток участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной, передает "РИА Новости".
"Решение об административном аресте в отношении Вероники Никульшиной оставить без изменения", — огласил судья.
Апелляционная жалоба адвоката девушки Николая Васильева была отклонена.
Никульшина была задержана за то, что во время финального матча чемпионата мира — 2018 в России между сборными Хорватии и Франции выбежала на поле в полицейской форме.
Законность ареста других участников этой акции суд будет проверять позднее.
Ранее в оргкомитете "Россия-2018" рассказали о наказании стюардов за акцию Pussy Riot.
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