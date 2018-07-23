Участницу Pussy Riot оставили под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом выбежавшую на поле участницу Pussy Riot

"Решение об административном аресте в отношении Вероники Никульшиной оставить без изменения", — огласил судья.

Апелляционная жалоба адвоката девушки Николая Васильева была отклонена.

Никульшина была задержана за то, что во время финального матча чемпионата мира — 2018 в России между сборными Хорватии Франции выбежала на поле в полицейской форме.

Законность ареста других участников этой акции суд будет проверять позднее.

Ранее в оргкомитете "Россия-2018" рассказали о наказании стюардов за акцию Pussy Riot.