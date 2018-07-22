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Тысячи заключенных в России выйдут на свободу
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Тысячи заключенных в России выйдут на свободу 

Lenta.ru 22 июля 2018
Фото: РИА Новости
Несколько тысяч заключенных выйдут на свободу сразу после пересчета сроков содержания под стражей по новому закону. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко.
По его словам, нововведение коснется каждого пятого из тех, кто в настоящее время отбывает наказание в колониях. Однако в большинстве случаев это не будет означать мгновенного освобождения: осужденным сократят сроки. Пересчетом будут заниматься суды — либо по ходатайству заключенного, либо представлению учреждения, исполняющего наказание.
«В соответствии с новым федеральным законом у части осужденных будет просто смягчено наказание в виде снижения срока. Непосредственно же освобождению подлежит, по нашим предварительным подсчетам, около 14 тысяч человек», — уточнил Максименко.
Закон, устанавливающий правила зачета проведенных осужденным в СИЗО дней в срок приговора, подписан в начале июля. Теперь один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима и воспитательной колонии. Также один день в СИЗО будет равняться двум дням под домашним арестом или колонии-поселения.
В законе уточняется, что этот порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие и связанные с террористической деятельностью преступления.
До принятия закона для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывался вне зависимости от назначенного наказания по правилу «день за день».
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