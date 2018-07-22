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В Латвии не могут потушить лесной пожар
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В Латвии несколько дней не могут потушить горящий лес 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожарным до сих пор на удается справиться с крупным пожаром в лесу и на торфянике в Валдгалской волости Латвии, который начался во вторник, сообщила в воскресенье представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
"Торф тлеет, и на ветру тлеющие места загораются и начинают гореть открытым пламенем. Тушение пожара продолжается уже более 110 часов, но справиться с ним пока не удалось", — сказала Палкавниеце. В тушении пожара также участвуют добровольцы и вертолеты Национальных вооруженных сил.
В результате пожара был эвакуирован поселок Стикли в Вентспилсском крае, но в субботу большинство его жителей вернулось домой под расписку, что они сами берут ответственность за свою безопасность.
На торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края 17 июля возник крупный пожар. Огнем охвачены сотни гектаров леса.
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