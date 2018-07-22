В США разбились два редких самолета

США 20 и 21 июля разбились два самолета — участника авиашоу в Ошкоше. Британский истребитель-бомбардировщик De Havilland DH112 Venom упал вскоре после взлета в Висконсине , пилот погиб, сообщает «Российская газета»

BURNET PLANE CRASH: Matt Gallagher sent us this video of a vintage C-47 named "Bluebonnet Belle" crashing in takeoff in Burnet this morning. All 13 passengers on board survived: https://t.co/4dGE4ZQLo0 pic.twitter.com/1Gyty780l5— CBS Austin (@cbsaustin) 21 июля 2018 г.

В Техасе военно-транспортный Douglas C-47 с 13 пассажирами, взлетая, зацепил крылом взлетно-посадочную полосу. Самолет загорелся, семь человек получили травмы, один — сильные ожоги. DH112 Venom совершил первый полёт осенью 1949 года. Состоял на вооружении Королевских ВВС и авиации Королевских ВМС в 1952-1962 гг. Всего было построено 1480 машин, истребители приобрели 8 стран.

В пятницу около 16 часов по местному времени Venom вылетел с аэродрома округа Шебойган в штате Висконсин, однако вскоре рухнул на близлежащее поле и врезался в ферму. Начался пожар, погибли находившиеся на ферме животные. Самолет принадлежал авиационному музею в Мичигане, за штурвалом находился один из его основателей музея Мартин Тиббиттс.

Утром в субботу с муниципального аэродрома Барнета на авиашоу отправился двухмоторный Douglas C-47 Skytrain. Сразу после взлета самолет зацепил травяное поле аэродрома сначала одним крылом, затем другим. Douglas развернуло на 90 градусов влево, он скатился с полосы и загорелся.