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В США разбились два редких самолета
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В США разбились два редких самолета 

Рамблер 1 час назад
Фото: DH 112 Venom. Википедия
В США 20 и 21 июля разбились два самолета — участника авиашоу в Ошкоше. Британский истребитель-бомбардировщик De Havilland DH112 Venom упал вскоре после взлета в Висконсине, пилот погиб, сообщает «Российская газета».
В Техасе военно-транспортный Douglas C-47 с 13 пассажирами, взлетая, зацепил крылом взлетно-посадочную полосу. Самолет загорелся, семь человек получили травмы, один — сильные ожоги. DH112 Venom совершил первый полёт осенью 1949 года. Состоял на вооружении Королевских ВВС и авиации Королевских ВМС в 1952-1962 гг. Всего было построено 1480 машин, истребители приобрели 8 стран.
В пятницу около 16 часов по местному времени Venom вылетел с аэродрома округа Шебойган в штате Висконсин, однако вскоре рухнул на близлежащее поле и врезался в ферму. Начался пожар, погибли находившиеся на ферме животные. Самолет принадлежал авиационному музею в Мичигане, за штурвалом находился один из его основателей музея Мартин Тиббиттс.
Утром в субботу с муниципального аэродрома Барнета на авиашоу отправился двухмоторный Douglas C-47 Skytrain. Сразу после взлета самолет зацепил травяное поле аэродрома сначала одним крылом, затем другим. Douglas развернуло на 90 градусов влево, он скатился с полосы и загорелся.
Второй самолет C-47 принадлежал техасской эскадрилье Highland Lakes, ее пилоты летают на исторической авиатехнике. Он был построен в 1944 году, затем передан Великобритании. Затем попал в Канаду, а после списания из ВВС 20 лет выполнял гражданские рейсы. Потом он вернулся в США. Самолет регулярно участвовал в авиашоу.
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