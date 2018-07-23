В Иране произошло четвертое за сутки землетрясение, магнитуда составила 5,8

Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в провинции Керман на юго-востоке Ирана , сообщает агентство ISNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

По данным агентства, первые толчки в юго-восточной провинции были зафиксированы в 01.09 по местному времени (00.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данные о возможных жертвах или разрушениях к настоящему моменту отсутствуют.