В Иране произошли два землетрясения

На юге Ирана произошли два землетрясения

Землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в воскресенье в провинции Хормозган на юге Ирана , сообщает агентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Первые толчки (магнитудой 4,7) были зафиксированы в 9.34 по местному времени (8.04 мск), второе землетрясение (5,7) последовало приблизительно через три минуты. Очаги землетрясений залегали на глубине 22 и 8 километров соответственно.

Как сообщил агентству представитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регион были направлены группы спасателей. Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.