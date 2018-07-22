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Ученого арестовали по делу о госизмене
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Ученого арестовали по делу о госизмене 

Рамблер 1 час назад
Столичный суд санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш (головного института «Роскосмоса») Виктора Кудрявцева, обвиняемого по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгения Еникеева. Он рассказал, что пообщался ученым.
>> Что известно о проводимых в структурах «Роскосмоса» обысках
«В СИЗО "Лефортово" накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым В. В., которого арестовали и доставили вчера». Какой суд санкционировал арест, неизвестно.
Дело засекречено. О том, что арестованный Кудрявцев имеет отношение к делу о госизмене, никто в Роскосмосе, по словам правозащитника, ему прямо не сказал.
Накануне подал заявление об увольнении директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон, имя которого упоминается в деле о госизмене в отношении сотрудников ЦНИИмаш. В пятницу следственная группа ФСБ провела обыски в ЦНИИмаше. Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в передаче за рубеж информации об отечественных секретных наработках российской промышленности в части гиперзвука.
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