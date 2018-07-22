Ученого арестовали по делу о госизмене

«В СИЗО "Лефортово" накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым В. В., которого арестовали и доставили вчера». Какой суд санкционировал арест, неизвестно.

Дело засекречено. О том, что арестованный Кудрявцев имеет отношение к делу о госизмене, никто в Роскосмосе, по словам правозащитника, ему прямо не сказал.

Накануне подал заявление об увольнении директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон, имя которого упоминается в деле о госизмене в отношении сотрудников ЦНИИмаш. В пятницу следственная группа ФСБ провела обыски в ЦНИИмаше. Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в передаче за рубеж информации об отечественных секретных наработках российской промышленности в части гиперзвука.