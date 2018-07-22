В ЮАР неизвестные убили 11 пассажиров автобуса

СМИ: В ЮАР при вооружённом нападении на микроавтобус погибли 11 человек

Южно-Африканской Республике в результате нападения вооружённых людей на микроавтобус пострадали 11 человек. Об этом информирует телеканал eNCA.

По данным телеканала, ещё четыре человека пострадали.

В автомобиле находились члены ассоциации таксистов, которые направлялись в Йоханнесбург из провинции Квазулу-Наталь. Отмечается, что они возвращались с похорон своего коллеги.

В полиции сообщили, нападавшие выбежали из кустов и открыли стрельбу по микроавтобусу.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса в Германии.