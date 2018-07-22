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В ЮАР неизвестные убили 11 пассажиров автобуса
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СМИ: В ЮАР при вооружённом нападении на микроавтобус погибли 11 человек 

RT на русском 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
В Южно-Африканской Республике в результате нападения вооружённых людей на микроавтобус пострадали 11 человек. Об этом информирует телеканал eNCA.
По данным телеканала, ещё четыре человека пострадали.
В автомобиле находились члены ассоциации таксистов, которые направлялись в Йоханнесбург из провинции Квазулу-Наталь. Отмечается, что они возвращались с похорон своего коллеги.
В полиции сообщили, нападавшие выбежали из кустов и открыли стрельбу по микроавтобусу.
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса в Германии.
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