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В доме в Подмосковье произошел взрыв газа
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В доме в Подмосковье произошел взрыв газа 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Подмосковье в деревне Новогуслево в квартире трежэтажного дома произошёл взрыв бытового газа, передает Life.
Травмы получили 13-летняя девочка и 20-летний юноша. У школьницы диагностировано повреждение глаз, а у мужчины перелом рёбер. Остальные три человека, которые в момент ЧП также находились в доме, не пострадали.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, взрыв произошел на первом этаже кирпичного дома. Взорвался водонагреватель.
«Произошел взрыв водонагревателя без возгорания. Получили травмы и госпитализированы двое, включая ребенка», — сообщил источник.
В доме повреждены межкомнатные перегородки, взрывной волной выбило пять окон.
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