В доме в Подмосковье произошел взрыв газа

Подмосковье в деревне Новогуслево в квартире трежэтажного дома произошёл взрыв бытового газа, передает Life

Травмы получили 13-летняя девочка и 20-летний юноша. У школьницы диагностировано повреждение глаз, а у мужчины перелом рёбер. Остальные три человека, которые в момент ЧП также находились в доме, не пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, взрыв произошел на первом этаже кирпичного дома. Взорвался водонагреватель.

«Произошел взрыв водонагревателя без возгорания. Получили травмы и госпитализированы двое, включая ребенка», — сообщил источник.

В доме повреждены межкомнатные перегородки, взрывной волной выбило пять окон.