Обрушился мост через Амур

Рабочие конструкции с краном обрушились на стройке моста через Амур из-за паводка

Четыре пролета временного рабочего моста и строительный кран обрушились на месте строительства моста через Амур между Амурской областью России и китайской провинцией Хэйлунцзян, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Амурской области.

"В связи с подъемом воды строители были вынуждены произвести штатное затопление котлованов опор №6 и №7. При этом были выполнены мероприятия по выводу рабочих, а также вывозу материалов и оборудования с указанных мест. Однако после подъема уровня воды выше критических отметок произошло обрушение четырех пролетов временного рабочего моста вместе с находившимся на нем строительным краном", — говорится в сообщении.

Отмечается, что убрать кран с временного моста было невозможно из-за резкого подъема воды. В результате инцидента никто не пострадал, с подтопляемых площадок всех заранее эвакуировали. Сейчас строители принимают все меры по борьбе с паводком. Ранее были остановлены работы в русле реки, а на береговой части работы по строительству моста продолжаются.

Ранее сообщалось, что строительство двухполосного автомобильного моста через реку Амур между Амурской областью России и китайской провинцией Хэйлунцзян идет в соответствии с графиком. Старт строительству моста через Амур дали в конце 2016 года, длина сооружения составит более 1 км. Пять опор расположатся на российской стороне, столько же — на китайской, срок сдачи проекта — декабрь 2019 года.