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Обрушился мост через Амур
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Рабочие конструкции с краном обрушились на стройке моста через Амур из-за паводка 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Четыре пролета временного рабочего моста и строительный кран обрушились на месте строительства моста через Амур между Амурской областью России и китайской провинцией Хэйлунцзян, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Амурской области.
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"В связи с подъемом воды строители были вынуждены произвести штатное затопление котлованов опор №6 и №7. При этом были выполнены мероприятия по выводу рабочих, а также вывозу материалов и оборудования с указанных мест. Однако после подъема уровня воды выше критических отметок произошло обрушение четырех пролетов временного рабочего моста вместе с находившимся на нем строительным краном", — говорится в сообщении.
Отмечается, что убрать кран с временного моста было невозможно из-за резкого подъема воды. В результате инцидента никто не пострадал, с подтопляемых площадок всех заранее эвакуировали. Сейчас строители принимают все меры по борьбе с паводком. Ранее были остановлены работы в русле реки, а на береговой части работы по строительству моста продолжаются.
Ранее сообщалось, что строительство двухполосного автомобильного моста через реку Амур между Амурской областью России и китайской провинцией Хэйлунцзян идет в соответствии с графиком. Старт строительству моста через Амур дали в конце 2016 года, длина сооружения составит более 1 км. Пять опор расположатся на российской стороне, столько же — на китайской, срок сдачи проекта — декабрь 2019 года.
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Комментарии15  Ещё 4 источника 
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