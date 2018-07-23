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Мужчину арестовали за попытку воскресить мертвеца
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Мужчину арестовали за неудачную попытку воскресить мертвеца 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Reuters
В Эфиопии арестовали мужчину после того, как он не сумел воскресить мертвого человека. Об этом сообщает «Би-би-си».
Гетайаукал Айеле, называвший себя пророком, пообещал семье погибшего несколько дней назад в автокатастрофе Белаи Бифты вернуть его к жизни. В подтверждение своих слов он привел историю Лазаря, которого воскресил Иисус Христос.
Оказавшись вместе с родственниками умершего на кладбище, «пророк» распорядился разрыть могилу и открыть гроб. После этого он лег сверху на труп и несколько раз прокричал: «Белай, проснись!» Этому процессу несколько раз пытался помешать работник церкви, однако родные Бифты прогнали его.
Попытка воскресить мертвого успехом не увенчалась. Тогда лжепророк попытался улизнуть с кладбища, однако его остановили разъяренные родственники: они набросились на Гетайаукала и начали его избивать.
Расправе помешала подоспевшая на место инцидента полиция. Айеле доставили в участок. Какое наказание ему грозит, пока не уточняется. Его могут обвинить в надругательстве над мертвыми, что в Эфиопии является серьезным преступлением.
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