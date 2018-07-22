Звезду КВН зарезали в драке

В Казахстане зарезали участника сборной КВН

Экс-участник сборной команды Актобе КВН Данияр Алимбаев погиб в городе Актау . Он оказался рядом с потасовкой у бара и попал под руку дерущимся. Артиста ударили ножом в обе ноги, он скончался от потери крови.

Бывший игрок КВН, участник сборной команды Актобе Данияр Алимбаев получил смертельное ранение в Актау. Трагедия произошла в ночь на 21 июля, передает местный портал «Лада».

Как рассказали друзья артиста, около одного из баров города в 3:30 ночи произошла потасовка.

«Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу», — рассказал друг погибшего.

Артист был госпитализирован с ножевыми ранениями в обе ноги в крайне тяжелом состоянии. Он потерял много крови. «На одной ноге были повреждены артерии, а также вены верхней конечности», — отметили врачи. Алимбаева прооперировали, перевели в реанимацию, однако медики не смогли спасти игрока КВН — он скончался.

Артисту было 32 года. У него остались жена и четверо детей. По факту случившегося ведется расследование, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержаны трое подозреваемых, все они местные жители.

Данияр Алимбаев родился в Актау, окончил технический факультет Актюбинского регионального государственного университета имени Жубанова. Он увлекался шахматами, играл в покер, был активным участником местного КВН. Вошел в сборную города, а потом и в сборную западного Казахстана, в составе которой принимал участие на фестивале в Сочи

Последние пять лет Алимбаев работал в нефтяной компании в Актау, собираясь переехать в город с семьей.

Несколькими дням ранее при схожих обстоятельствах в Алма-Ате погиб бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи фигурист Денис Тен. Месяц назад спортсмену исполнилось всего 25 лет. Он тренировался каждый день, начал писать музыку и песни, а также мечтал снимать фильмы.

19 июля после очередной тренировки Тен вышел на улицу и увидел, как два злоумышленника скручивают с его джипа зеркала. Спортсмен вступил в стычку с преступниками, которые нанесли ему два ножевых удара в бедро, попав в бедренную артерию, и скрылись, оставив пострадавшего лежать на улице. Тен потерял три литра крови, спасти его врачам не удалось.

«Посмертный диагноз определен как множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть», — цитирует вице-министра здравоохранения Казахстана Лязат Актаеву «Казинформ»

Подозреваемые в преступлении, лица которых были зафиксированы видеокамерами наружного наблюдения, были задержаны уже на следующий день. Сначала органы правопорядка задержали 24-летнего Нуралы Киясова, а чуть позже доставили в участок и 23-летнего Армана Кудайбергенова. По мнению следователей, именно он и нанес два ножевых удара, ставших смертельными.

«Они пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Ранее они были судимы за кражу», — заявил руководитель Департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев.

Оба задержанных уже признали свою вину и дают соответствующие показания.

О том, кто стал их жертвой, они узнали из социальных сетей уже после совершения преступления.

В качестве меры пресечения вынесено решение об аресте на два месяца, пока полиция проводит досудебное расследование.

21 июля в Алма-Ате состоялась церемония прощания. Проводить Тена в последний путь во дворец спорта имени Балуана Шолака пришли тысячи людей. После выступлений высоких гостей на церемонии прощания гроб с телом Дениса Тена вынесли под песню, которую он записал при жизни, сообщает МИА «Казинформ». Вся арена провожала известного спортсмена громкими аплодисментами.