Звезду КВН зарезали в драке

Экс-участник сборной команды Актобе КВН Данияр Алимбаев погиб в городе Актау. Он оказался рядом с потасовкой у бара и попал под руку дерущимся. Артиста ударили ножом в обе ноги, он скончался от потери крови.
Бывший игрок КВН, участник сборной команды Актобе Данияр Алимбаев получил смертельное ранение в Актау. Трагедия произошла в ночь на 21 июля, передает местный портал «Лада».
Как рассказали друзья артиста, около одного из баров города в 3:30 ночи произошла потасовка.
«Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу», — рассказал друг погибшего.
Артист был госпитализирован с ножевыми ранениями в обе ноги в крайне тяжелом состоянии. Он потерял много крови. «На одной ноге были повреждены артерии, а также вены верхней конечности», — отметили врачи. Алимбаева прооперировали, перевели в реанимацию, однако медики не смогли спасти игрока КВН — он скончался.
Артисту было 32 года. У него остались жена и четверо детей. По факту случившегося ведется расследование, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержаны трое подозреваемых, все они местные жители.
Данияр Алимбаев родился в Актау, окончил технический факультет Актюбинского регионального государственного университета имени Жубанова. Он увлекался шахматами, играл в покер, был активным участником местного КВН. Вошел в сборную города, а потом и в сборную западного Казахстана, в составе которой принимал участие на фестивале в Сочи.
Последние пять лет Алимбаев работал в нефтяной компании в Актау, собираясь переехать в город с семьей.
Несколькими дням ранее при схожих обстоятельствах в Алма-Ате погиб бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи фигурист Денис Тен. Месяц назад спортсмену исполнилось всего 25 лет. Он тренировался каждый день, начал писать музыку и песни, а также мечтал снимать фильмы.
19 июля после очередной тренировки Тен вышел на улицу и увидел, как два злоумышленника скручивают с его джипа зеркала. Спортсмен вступил в стычку с преступниками, которые нанесли ему два ножевых удара в бедро, попав в бедренную артерию, и скрылись, оставив пострадавшего лежать на улице. Тен потерял три литра крови, спасти его врачам не удалось.
«Посмертный диагноз определен как множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть», — цитирует вице-министра здравоохранения Казахстана Лязат Актаеву «Казинформ».
Подозреваемые в преступлении, лица которых были зафиксированы видеокамерами наружного наблюдения, были задержаны уже на следующий день. Сначала органы правопорядка задержали 24-летнего Нуралы Киясова, а чуть позже доставили в участок и 23-летнего Армана Кудайбергенова. По мнению следователей, именно он и нанес два ножевых удара, ставших смертельными.
«Они пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Ранее они были судимы за кражу», — заявил руководитель Департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев.
Оба задержанных уже признали свою вину и дают соответствующие показания.
О том, кто стал их жертвой, они узнали из социальных сетей уже после совершения преступления.
В качестве меры пресечения вынесено решение об аресте на два месяца, пока полиция проводит досудебное расследование.
21 июля в Алма-Ате состоялась церемония прощания. Проводить Тена в последний путь во дворец спорта имени Балуана Шолака пришли тысячи людей. После выступлений высоких гостей на церемонии прощания гроб с телом Дениса Тена вынесли под песню, которую он записал при жизни, сообщает МИА «Казинформ». Вся арена провожала известного спортсмена громкими аплодисментами.
Как сообщило МИА «Казинформ», японские поклонники Дениса Тена образовали очередь в посольстве Казахстана в Токио, чтобы почтить память своего кумира. Также безвременно ушедшего из жизни бронзового призера Олимпийских игр в Сочи вспоминают во всем мире. Люди приносят цветы к посольствам Казахстана в Чехии, Латвии, России и других странах.