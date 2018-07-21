Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу

Сотрудника колонии задержали после сообщений о пытках

Сотрудника исправительной колонии №1 в Ярославле Максима Яблокова задержали по делу о пытках заключенного. Информация о применении в отношении него силы появилась в СМИ.

Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Материал об избиении заключённого был опубликован в «Новой газете». Текст сопровождался роликом, который предоставили юристы фонда «Общественный вердикт». На кадрах видео зафиксировано, как люди в форме избивают и оскорбляют мужчину.

Ранее News.ru писал, что следственные органы СК по области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.