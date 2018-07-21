Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу

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Сотрудника колонии задержали после сообщений о пытках 

News.ru 1 час назад
Фото: Кадр с видео, опубликованного "Новой газетой"
Сотрудника исправительной колонии №1 в Ярославле Максима Яблокова задержали по делу о пытках заключенного. Информация о применении в отношении него силы появилась в СМИ.
Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».
Материал об избиении заключённого был опубликован в «Новой газете». Текст сопровождался роликом, который предоставили юристы фонда «Общественный вердикт». На кадрах видео зафиксировано, как люди в форме избивают и оскорбляют мужчину.
Ранее News.ru писал, что следственные органы СК по области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.
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