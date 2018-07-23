Суд оставил в СИЗО замдекана юрфака МГУ

Суд признал законным арест замдекана юрфака МГУ по делу о мошенничестве на 39 млн рублей

"Решение суда признать законным, жалобу оставить без удовлетворения", — сказал судья.

Согласно решению районного суда, Степанов-Егиянц будет содержаться в СИЗО до 7 сентября. Принимая решение, суд не счел возможным освободить подозреваемого под залог в 20 млн рублей, о чем просила защита.

Степанов-Егиянц подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ранее суд избрал меру пресечения еще двоим фигурантам дела — предполагаемый организатор хищений Ольга Васильева заключена под домашний арест, Николай Ломакин взят под стражу.

Согласно материалам дела, фигуранты подделали документы об отставке директора компании "Автофинанс", торгующей подержанными автомобилями. Как утверждает следствие, после подделки документов 14 июля 2017 года фигуранты похитили из офиса компании сейф с деньгами и автомобили со стоянки.