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Напавшего на пассажиров автобуса в Любеке арестовали
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Немецкий суд арестовал мужчину, напавшего на пассажиров автобуса 

РИА Новости 21 июля 2018
Фото: AFP 2018 / Dpa/Markus Scholz
Суд немецкого города Любек на севере Германии вынес в субботу постановление об аресте 34-летнего мужчины, совершившего нападение на пассажиров местного автобуса, сообщили в городской прокуратуре.
"Обвиняемому инкриминируется попытка убийства, нанесение телесных повреждений средней и высокой степени тяжести, попытка поджога", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Мотивы нападавшего остаются неизвестными, но, как сообщил телеканал n-tv, прокуратура не рассматривает теракт в качестве версии. Мужчина находится в предварительном заключении.
В пятницу 34-летний гражданин Германии иранского происхождения напал на пассажиров рейсового автобуса в Любеке. Пострадали десять человек. Он также совершил поджог собственного рюкзака в салоне автобуса. Пассажирам удалось скрутить нападавшего и передать его в руки полиции.
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