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Умер поймавший Чикатило следователь
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Умер следователь, руководивший операцией по поимке Чикатило 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области
Бывший следователь Виктор Бураков, руководивший операцией по поимке маньяка Андрея Чикатило, скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ростовской области.
"Коллеги Виктора Васильевича всегда отмечали его высокий уровень профессионализма, ответственности и моральных качеств, а также уважали за самоотверженную и благородную службу в органах внутренних дел", — говорится в сообщении.
Отмечается, что криминалист умер после продолжительной болезни. Прощание с Бураковым состоится 22 июля на Северном кладбище города Ростова-на-Дону.
Бураков играл ведущую роль в операции "Лесополоса", разработанной для поимки Чикатило, и возглавил группу, ближе всех подобравшуюся к задержанию маньяка.
Андрей Чикатило совершал убийства в период с 1978 по 1990 год. Следователи смогли доказать причастность маньяка к 53 преступлениям.
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