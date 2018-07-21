Мужчина застрелил трех человек и покончил с собой

Житель Адыгеи застрелил трех человек и покончил с собой

Правоохранители возбудили уголовное дело на жителя Адыгеи , который подозревается в убийстве из охотничьего ружья трех человек, говорится на сайте СУ СК РФ по Адыгее.

Согласно сообщению, 20 июля 55-летний житель Адыгеи у себя в квартире застрелил 50-летнюю женщину и 49-летнего мужчину из охотничьего ружья. Затем мужчина на окраине села Красногвардейское застрелил 23-летнюю девушку и ранил 28-летнего мужчину. Через некоторое время правоохранители обнаружили тело подозреваемого в лесу села Красногвардейское. По предварительным данным, он покончил с собой.

"Следственными органами Следственного комитета по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что расследование дела продолжается для установления обстоятельств случившегося.