Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за паводка

Администрация Благовещенска ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории муниципалитета в субботу из-за продолжающегося паводка и прогноза по повышению уровня воды в реках.

"На основании постановления администрации города Благовещенска от 21 июля 2018 года на территории города с 12:00 21 июля установлен режим ЧС. Управление по делам ГОЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский Центр гидрометеослужбы (ЦГМС) предупреждает, что 21 и 22 июля в Благовещенске ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами, шквалистые порывы ветра 19-24 м/с", — сообщается на официальном сайте мэрии.

Прогнозируется повышение риска возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, травмирования людей. В связи с этим власти считают необходимым исключить парковку автомобилей возле зданий и напоминают гражданам об опасности нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями, ЛЭП и под балконами.

По информации ГУ МЧС Амурской области, 21-22 июля ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 20-40 см/ сутки на реке Селемдже и в нижнем течении реки Зея, с выходом воды на низкую пойму у села Белогорье Благовещенского района, в районе города Благовещенска ожидаются отметки близкие к неблагоприятному гидрологическому явлению. В результате выпавших и ожидаемых осадков имеется вероятность разлива малых рек области.

Также в ближайшие двое суток ожидается дальнейшее повышение уровней воды от села Кумара вниз по течению на 0,2-0,5 метра за сутки, с возможным достижением неблагоприятных отметок на участке Кумара — Сергеевка и выходом воды на низкую пойму у села Иннокентьевка.