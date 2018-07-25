Задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки

В Самаре задержали подозреваемого в убийстве семилетней девочки

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области задержан в Самаре 23-летний местный житель, который подозревается в убийстве семилетней девочки, пропавшей 20 июля и найденной на следующий день с признаками удушения и травмой головы. Задержанный дал признательные показания", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 20 июля девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент она пропала из поля зрения, подросток вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры. Утром 21 июля ребенок был найден без признаков жизни.

Было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Для установления возможных свидетелей и очевидцев были опрошены жильцы домов, работники автостоянок, торговых и общественных организаций в радиусе километра от места происшествия, с 20 камер наружного наблюдения были изъяты видеозаписи.

По данным следствия, задержанный проживал в соседнем доме от потерпевшей. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания о том, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал тело на заброшенном стадионе. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражей и предъявления ему обвинения.