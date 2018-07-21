Ещё
Столетняя старушка накинулась на воров с палкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столетняя старушка прогнала воров палкой 

Lenta.ru 21 июля 2018
Фото: Reuters
Престарелая жительница немецкого Берлина набросилась на воров с палкой. Об этом сообщает издание The Local.
Две злоумышленницы ворвались в квартиру 103-летней немки, когда та открыла входную дверь. Они отвели ее на кухню и потребовали подписать некие документы. Еще один преступник остался на лестничной клетке. В полиции полагают, что он намеревался вынести ценные вещи, пока его сообщницы отвлекают хозяйку.
Старушка нарушила их планы. Она отказалась подписывать бумаги, а когда одна из женщин подошла слишком близко, с неожиданной резвостью схватила трость и с ее помощью выгнала обеих за порог. После этого все трое злоумышленников скрылись. Долгожительница не пострадала.
В 2017 году сообщалось, что в Лондоне пенсионер с зонтом напал на вооруженных грабителей, которые ломали закрытую дверь ювелирного магазина при помощи топоров и кувалды. Преступникам удалось сбежать.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии6  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам136
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор204
Украина приготовилась перехватывать российские корабли120
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России90
Корабли НАТО зашли в Одессу129
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение