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Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке
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Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Трехлетняя девочка вывалилась из окна седьмого этажа в Санкт-Петербурге и выжила благодаря москитной секте — ей удалось спланировать на ней и приземлиться на землю с меньшей скоростью, чем при свободном падении. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает «Фонтанка».
Ребенка заметили под окнами около восьми часов вечера пятницы. Девочку отвезли в больницу с тяжелыми травмами.
Родители рассказали врачам скорой помощи, что дочь осталась одна на подоконнике, облокотилась на сетку и выпала, но удержалась на подрамнике, что ее и спасло.
Накануне, добавляет издание, двое детей продавили москитную сетку и вывалились из окна. Один из них погиб, второй попал в больницу.
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