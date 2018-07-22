В Подмосковье пенсионера жестоко избила сиделка

В Подмосковье 84-летний пенсионер был избит своей сиделкой. Инцидент произошел 2 июля в закрытом военном городке Чехов-2. Пенсионер получил тяжелые травмы и впал в кому. Женщина была задержана, сообщает Тelegram-канал Mash.
46-летнюю сиделку наняли родственники пенсионера. Во время ее очередного визита между ней и пожилым мужчиной вспыхнула ссора, женщина схватила тяжелую вазу и избила пациента.
Это не первая подобная история. В 2016 году в Чехове уроженке Узбекистана Месимбе Аджеляловой было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 117 УК РФ («истязание»). Женщина присматривала в качестве сиделки за известным советским изобретателем Владимиром Брувером. Он тяжело болел, сиделка ухаживала за ним в загородном доме. Ознакомившись с записями с камер видеонаблюдения, установленных в коттедже, дети ученого обнаружили, что сиделка на протяжении года регулярно избивала ученого, угрожая и оскорбляя его.