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В Эстонии освободили искавшего убежище россиянина
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В Эстонии освободили осужденного за «сотрудничество с ФСБ» россиянина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Псковский тренер по спортивным единоборствам Михаил Петров, осужденный в октябре 2017 года за "ненасильственные действия против Эстонии", условно-досрочно вышел из тюрьмы, сообщает Sputnik Эстония.
Летом 2017 года 44-летний Михаил Петров просил в Эстонии политического убежища. Однако вместо этого он был арестован полицией безопасности (КаПо) по подозрению в сотрудничестве с ФСБ России.
По данным КаПо, Петров якобы еще с 1990-х годов сотрудничал с ФСБ, предоставляя российским контрразведчикам информацию о зданиях эстонских спецслужб, работниках, транспорте и так далее. Эстонский суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения.
Из положенного срока Петров отсидел год, остальные четыре года остались на нем условно. Находясь в тюрьме, Петров заявлял, что после выхода на свободу оставаться в Эстонии не планирует, но и возвращаться в Россию не собирается.
Михаил Петров не единственный, кого в Эстонии посадили в тюрьму по обвинению в сотрудничестве с ФСБ. В марте 2018 года российский студент Алексей Васильев, задержанный в Нарве по подозрению в антиэстонской деятельности, был приговорен Харьюским уездным судом к четырем годам тюрьмы.
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