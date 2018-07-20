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Садовник напал на дом Лысейко и попался
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В Москве за налет на дом экс-следователя Генпрокуратуры задержали садовника 

РИА Новости 1 час назад
Садовник 65-летнего пенсионера из новой Москвы, на которого три дня назад напали трое неизвестных и забрали зарытый во дворе его дома тайник с ценностями, задержан по подозрению в совершении данного преступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее источник сообщил агентству, что трое неизвестных в камуфляже и в масках напали на дом пенсионера в новой Москве, связали хозяина и откопали тайник с ювелирными изделиями и 20 тысячами долларов, зарытый во дворе. Налет был совершен во вторник вечером в деревне Постниково. По данным агентства "Москва", хозяином дома является бывший сотрудник Генпрокуратуры Владимир Лысейко.
"По подозрению в совершении данного преступления задержан садовник Лысейко 1980 года рождения, уроженец Молдовы", — пояснил источник.
По словам источника, пострадавший рассказал полицейским, что неизвестные во время налета связали и его, и садовника, а также зарезали двух немецких овчарок. По словам хозяина дома, найти зарытую во дворе металлическую колбу с деньгами и драгоценностями преступники смогли с помощью металлоискателя.
Самих налетчиков пока задержать не удалось. Всем участникам разбоя грозит до 10 лет заключения.
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