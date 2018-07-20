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Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
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Олененок чуть не разнес техцентр в Москве 

Рамблер 1 час назад
Пятничное утро приготовило сюрприз сотрудникам техцентра в Кунцево на западе столицы. Когда они вошли в офис, то обнаружили, что по залу мечется оленёнок. Животное как-то попало на территорию техцентра, а затем умудрилось проникнуть внутрь. Пока нет ясности, как это произошло. На кадрах, снятых сотрудниками, видно, что маленький олень бегает возле застеклённой стены, пытаясь выбраться. Пока мужчины пребывали в растерянности, животное билось головой и телом в стекло и прыгало возле дорогой иномарки, рискуя её повредить. Один из присутствующих попытался поймать нарушителя, но тот истошно заверещал и вырвался. В конце концов малыш разбил стекло и выскочил на улицу. Спустя время стало известно, что заблудившегося оленя всё-таки поймали, это сделали сотрудники расположенного неподалёку спортивного клуба.
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