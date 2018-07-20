Мигающим предметом под авто оказался навигатор

Источник рассказал подробности о мигающем предмете под машиной в Москве

Ранее источник агентства рассказал, что взрывотехники проверяют мигающий бесхозный предмет под автомобилем Volkswagen на западе Москвы, он представляет собой подобие фонарика.

"Бесхозным предметом оказался обычный GPS-навигатор, никаких взрывчатых веществ или взрывных устройств не обнаружено", — пояснил источник.

По его словам, речь, скорее всего, идет о неудачной шутке. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.