Таксист выкинул пассажиров на трассе и уехал

Екатеринбурге таксист вывез пассажиров на трассу на несколько километров от пункта назначения, выкинул из машины и уехал. Причиной стал конфликт, возникший из-за тысячной купюры, с которой у водителями не было сдачи, сообщает портал Е1.

Заявление в полицию написала мать одной из пассажирок, пострадавшей больше всех в конфликте. По ее словам, её дочь и ее друзья, все в возрасте 18–19 лет, неделю назад около 12 часов ночи вызвали такси на улицу Ленина, 49. Когда такси приехало в пункт назначения — микрорайон Светлый, обнаружилось, что у водителя нет сдачи с купюры в тысячу рублей. Мужчина вышел из себя, он заблокировал двери автомобиля и вывез пассажиров на трассу.

«Он сильно дёрнул дочь за руку, вытаскивая из машины, и она ещё упала на асфальт. На улице была гроза и сильный ливень, они около часа добирались пешком по трассе. В результате того, что он грубо выкидывал их из машины, моя дочь получила травму руки», — рассказала женщина.

В травмпункте девушке наложили гипс — у неё диагностирован перелом шиловидного отростка левой лучевой кости.

В пресс-службе Яндекс. Такси E1.RU заявили, что служба поддержки зарегистрировала обращение пассажиров.

«Мы рекомендовали клиенту обратиться в полицию. Водитель заблокирован в системе как минимум до окончания разбирательства и установления вины», — заявили в компании.