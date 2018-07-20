Прокуратура начала проверку «Натали-Турс» 

Московская прокуратура начала проверку туристической компании «Натали-Турс», сообщила официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.
«В связи с поступившими обращениями граждан прокуратура города организовала проверку в отношении компании «Натали-Турс». В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туризме. Результаты проверки на контроле у прокурора города», — передает РИА «Новости» слова Нефедовой.
С 30 июня «дочка» оператора «Натали тур» «Панорама тур» прекратила чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион из-за низких финансовых показателей выполнения чартерных программ.
Позже гендиректор «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что туроператор до сентября не может отправлять туристов за рубеж. Клиенты компании пожаловались на угрозы выселения из отелей.
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Напомним, в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что следователи в конце прошлой недели посетили офис компании «Натали Турс» и изъяли часть документации туроператора для проверки по факту неисполнения обязательств по реализованным турам.